L'aplaudit fil de Twitter del govern de Sánchez que posa el masclisme davant el mirall

Si se trataba de alegrarnos la vista, francamente, los habrían podido buscar más jóvenes. — Cronopia #YoSíTeCreo (@2LaCrono) 6 de juny de 2018

Estaría bien que algún asesor de imagen les diese algunas indicaciones sobre el vestuario y el peinado. Demasiado sobrios para mi gusto. pic.twitter.com/ieqX0eI3aH — Cronopia #YoSíTeCreo (@2LaCrono) 6 de juny de 2018

Otro dato importante sobre el simpático astronauta es que es el marido de Consuelo Femenía, diplomática de amplia experiencia que a buen seguro sabrá guiar los primeros pasos de Pedro en la vida política. — Cronopia #YoSíTeCreo (@2LaCrono) 6 de juny de 2018

Sólo el tiempo lo dirá. Quedémonos de momento con algunas de sus afables y despreocupadas sonrisas.

¡Ánimo, chicos, sabemos cuánto os ha costado llegar hasta ahí! pic.twitter.com/HoMMYrxZ1G — Cronopia #YoSíTeCreo (@2LaCrono) 6 de juny de 2018

Pedro Sánchez ha confirmat aquesta tarda el nou executiu que governarà l'Estat. La llista de ministres que ha presentat el president socialista està conformat, per primera vegada a la història, per una majoria de dones.La xarxa no ha trigat a donar-li la volta, recordant el masclisme institucional que es viu al nostre país. Un fil de Twitter ha recordat un seguit de clixés que es repeteixen per criticar les dones o el sistema paritari.