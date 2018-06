Entren a robar a la casa de Piqué i Shakira

El futbolista del Barça, Gerard Piqué, i la cantant Shakira han estat víctimes d'un robatori aquesta matinada a la seva casa d'Esplugues de Llobregat, segons avança La Sexta en exclusiva . Els lladres van aprofitar un moment en què no hi havia ningú al domicili -ell amb la selecció espanyola i ella de gira presentant el nou àlbum Europa-, per entrar-hi i endur-se rellotges de luxe, propietat del blaugrana, i joies de l'artista.La policia espanyola es troba investigant els fets i, de moment, apunten que es tracta d'un robatori net, perquè no han estat capaços de trobar-hi empremtes. La Sexta avança de fonts de la investigació que també estan inspeccionant l'entorn laboral de tots dos perquè la casa estava massa ordenada, avançant així que sabien el que buscaven i on ho podien trobar.