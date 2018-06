VÍDEO La colpidora història de superació de Leo Messi, relatada en dibuixos animats

Leo Messi ha marcat un abans i un després en la història del Barça. L'astre argentí s'ha convertit en el jugador més determinant de tots els que han fet carrera en els prop de 120 anys de vida del club blaugrana. Idolatrat per tot el món i, paral·lelament, ferotgement criticat per una gran part de l'afició argentina. Ara, a les portes d'un nou Mundial, i encara amb el record ben viu de la derrota contra Alemanya a tocar de la glòria en la darrera edició, Gatorade ha publicat un anunci amb Messi de protagonista que ha colpit els seguidors de l'astre futbolístic.



Poc més de quatre minuts per relatar en dibuixos animats la colpidora història de Messi, des que va empaitar amb el peu per primera vegada una pilota, fins a la prèvia d'una nova -potser la darrera- cita internacional definitiva, passant pels problemes de creixement i el seu fitxatge pel Barça. Un vídeo per gaudir i emocionar-se, i per no perdre la il·lusió ni les ganes de somiar.