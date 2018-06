Què he de fer perquè les meves fotos d'Instagram siguin un èxit?

Quines són les fotos d'Instagram que tenen més likes? Quins són els elements que més agraden els usuaris? Aquestes són algunes de les preguntes que el programa de la BBC Tomorrow's World va voler contestar de la xarxa social més de moda entre totes les generacions.



Per fer-ho, un grup d'experts va crear per al show televisiu un robot (chatbot) capaç d'analitzar les imatges i avaluar la seva influència en la xarxa social. Després d'estudiar els resultats, l'equip del programa va veure que els colors, les emocions que transmeten les fotografies o els llocs que hi apareixen són alguns dels elements que tenen més impacte en els usuaris.



En concret, aquests són els 4 factors que fan una imatge més atractiva:



- El color blau: aquest és el to preferit de la majoria d'usuaris: transmet calma i serenitat.



- Les cares: les fotografies en què hi apareix la cara d'una o diverses persones tenen més èxit que aquelles de cos sencer.



- El somriure: el robot va comprovar que les fotografies on hi surt algú somrient sempre acumulen més likes que aquelles en què hi apareix una persona amb posat seriós.



- Llocs d'interès: com més conegut és el lloc on es fa la foto, més èxit acostuma a tenir.



A banda d'aquests 4 elements, els experts també van descobrir que les instantànies d'esmorzars solen ser les fotografies gastronòmiques que més triomfen a Instagram.