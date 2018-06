TEST INTERACTIU Estàs preparat per a la selectivitat? Posa't a prova

El portal de la Generalitat per posar-te a prova per a les PAU Foto: NacióDigital

Esteu a punt per la selectivitat? Milers d'estudiants faran els dies 12, 13 i 14 de juny les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per entrar a la universitat i, si pot ser, a la carrera que volen. Després de mesos estudiant, s'acosta el dia i és l'hora de veure si esteu preparats. És per això que la Generalitat ofereix un portal per posar-vos a prova i comprovar el vostre nivell. En primer lloc, heu de triar la matèria, el tema que voleu repassar i clicar a "cerca". Us apareixeran, en ordre aleatori, preguntes sobre l'àmbit seleccionat en format de test interactiu. Només una resposta és la correcta i quan cliquis "comprova" la pregunta es corregirà automàticament. Quan acabis el test, t'apareixerà el botó per veure els resultats. D'aquesta manera, la Generalitat vol incentivar l'estudi i l'autoavaluació, i verificar el grau de preparació.El portal també ofereix l'opció d'enviar les preguntes a companys que hi puguin estar interessats. Així mateix, si vols familiaritzar-te amb els exàmens de les PAU i aprofitar per practicar i veure els criteris d'avaluació, pots accedir en aquest enllaç per trobar exàmens d'anys anteriors