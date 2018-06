VÍDEO L'espectacular (i esfereïdor) enlairament gairebé vertical de l'avió en què aviat viatjaràs

Et fa por volar? Malgrat que l'avió és considerat com el mitjà de transport més segur, l'enlairament i l'aterratge són dues pràctiques que generen autèntic pànic a aquells que no són especialment fans dels trajectes per l'aire. La indústria aeroespacial viu un procés constant d'evolució i innovació i l'Airbus A350 n'és un clar exemple, tal com mostra el vídeo que precedeix el text d'aquesta notícia.



Les imatges són impactants (fins i tot esfereïdores) i corresponen a les proves d'enlairament d'aquest model Airbus, dissenyat i fabricat per transportar entre 280 i 366 passatgers i cobrir trajectes de llarga distància. Una màquina d'enormes dimensions que és capaç d'aixecar el vol en posició gairebé vertical, en perpendicular al terra, en un angle de quasi 90 graus.