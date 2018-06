Tres trucs senzills per memoritzar dates, llistes i fórmules

Atenció estudiants! Uns consells d'última hora poden ajudar a enfrontar-se a la munió d'exàmens finals i la temuda Selectivitat. Una gran inversió de temps i esforç per memoritzar temes, dates, fórmules, obres d'art, etc, pot haver trobat una solució eficaç.El José María Bea, subcampió de memòria de fons (sí, és un esport de competició) ha estat entrevistat a El Huffington Post i ha recomanat tres trucs senzills per potenciar la memòria.Per memoritzar dates, tant dia, mes o any, Bea recomana convertir els números en paraules. Aquests mots han de recordar-te explícitament i de forma fàcil aquell número que vulguis recordar. Per exemple la data d'aniversari d'un amic proper o una platja (o muntanya) que sempre visitis i que et faci pensar ràpidament en l'agost.En aquest cas, el subcampió de la memòria fa ús d'un recurs que ens recordaria al famós detectiu Sherlock Holmes: el Palau de la Memòria. Consisteix a crear un recorregut personal per tal de seguir la llista desitjada. Per exemple, per memoritzar una llista de filòsofs: un recorregut mental pel passadís de casa teva i a cada habitació, un filòsof.Aquest mètode és el més complicat però una vegada dominat, es converteix en una gran senzillesa. Bea recorda que les fórmules solen estar compostes de lletres i números. Es tracta d'anar substituint els números per lletres i fer mots molt fàcils. Per exemple, com ho explica el José María: "Si he de memoritzar un nombre, com pot ser el 43, busco una paraula que pugui recordar que tingui una c (pel 4) i una m (pel 3), com a cama, o 65 podria ser sol. Creo les paraules omplint amb vocals", aclareix Bea.