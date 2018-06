2. ¿Que pasa si vamos al baño y al tirar de la cadena no bajamos la tapa? Hemos hecho la prueba. pic.twitter.com/Z3IvImYy07 — Jose Ramos Vivas (@joseramosvivas) 27 de febrer de 2018

Esta es una pequeña parte de las bacterias que salpican nuestro baño: pic.twitter.com/Avwj4h4P3K — Jose Ramos Vivas (@joseramosvivas) 27 de febrer de 2018

Unas 10.000/m2 en suelo y paredes — Jose Ramos Vivas (@joseramosvivas) 27 de febrer de 2018

El problema está en los hospitales, con pacientes con diarrea, infectados por ejemplo con Clostridium difficile.... Mucho ojo — Jose Ramos Vivas (@joseramosvivas) 27 de febrer de 2018

Sou dels que no abaixeu la tapa del vàter quan estireu la cadena? Doncs aquest senzill experiment dut a terme per l'investigador expert en bacteris José Ramos Vivas potser us farà canviar d'actitud.Tal com ha mostrat en un fil de tuits, el científic va col·locar diverses plaques al terra i a les parets d'un lavabo públic i va estirar la cadena amb la tapa del vàter apujada. Resultat? 10.000/m2 de bacteris van esquitxar tota l'habitació.Segons explica José Ramos Vivas, és molt important abaixar la tapa quan ens "desfem" dels nostres residus, especialment si som en els lavabos públics d'un hospital. I és que, els bacteris que surten disparats quan ens deixem la tapa apujada, poden causar complicacions a pacients com per exemple gastroenteritis, entre altres.En el debat que es va crear a partir de les piulades, un usuari també li demana què passa si abaixes la tapa. La resposta de Vivas és clara: "No creix res. Alguna espora cau de l'ambient".