La sorprenent reacció d'un professor amb una alumna que s'ha quedat adormida a classe

Meg fell asleep in class yesterday. I let her. I didn't take it personally. She has zero-hour math, farm-girl chores, state-qualifying 4X400 fatigue, adolescent angst, and various other things to deal with. My class is only a part of her life, not her life. No, she did not use — Monte Syrie (@MonteSyrie) 16 de maig de 2018

her time wisely in class yesterday. She didn't get her essay turned in. She knew that. I knew that, but I didn't beat her up about it. Didn't have to. She emailed it to me last night at 9:00 PM. On her own. I know we all somewhat subscribe to this notion that there's a right way — Monte Syrie (@MonteSyrie) 16 de maig de 2018

And in my room there are lots of things I CAN do. I can't control the world outside. I can't offer Meg a math class later in the day. I cannot feed her horses (many horses) in the morning or evening. I cannot run 6 race-pace 300's for her. I cannot spirit away her teen trouble. — Monte Syrie (@MonteSyrie) 16 de maig de 2018

But I can give her a break. She was not being rude or disrespectful yesterday when she nodded off. She was tired. So I gave her a break. I can do that. And I want to believe, I have to believe--else my life is a lie, that it will come back in the end. And it did. Meg got her — Monte Syrie (@MonteSyrie) 16 de maig de 2018

essay done. In fact, serendipitously, she proudly told me so when I ran into her at the grocery store at 6:45 this morning. She was getting some breakfast before her 7:10 math class. She'd been up since 5:00 doing chores. #myroom #project180 — Monte Syrie (@MonteSyrie) 16 de maig de 2018

Tothom ha anat alguna vegada a l'institut mort de son. Ja sigui perquè el dia anterior va sortir de festa, va acabar un treball o simplement perquè estava nerviós per un examen i no podíem descansar. No és estranys doncs trobar algú o altre mig adormit a classe.Això és precisament el que li va passar a la Meg, una estudiant de Cheney, una ciutat situada a Washington, als Estats Units. Segons explica The Independent , la noia es va quedar totalment adormida durant una classe d'anglès. El sorprenent del cas, però, va ser la reacció que va tenir el seu professor, Monte Syrie.El mestre en comptes de cridar-li l'atenció o fer-la fora, va optar per deixar-la descansar. "Vaig decidir deixar-la dormir. Sabia que no era res personal. Fa classes de matemàtiques, treballa en la granja de la seva família, té la típica angoixa adolescent... la meva classe és una part de la seva vida. No la seva vida", escrivia el professor a través de Twitter."No estic suggerint que permetem que els nostres alumnes dormin a classe. Estic suggerint que de vegades cal guiar-nos pels nostres instints i fer el que creiem correcte [...] La Meg no va ser maleducada ni irrespectuosa, simplement estava cansada i per això la vaig deixar reposar", detalla el mestre. A més a més, Monte Syrie assegura que l'alumna li va demanar perdó i que més tard li va enviar per correu la redacció que no li va poder entregar a classe. Per reflexionar.