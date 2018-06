MAPA La Sagrada Família, un dels monuments més emblemàtics d'Europa

Decidir quin lloc visitar quan vas de vacances no és fàcil. I decidir-ne un de cada país d'Europa, encara més. Tot i això, el compte de Twitter @onlmaps ho ha fet i destaca el lloc més popular de cadascun dels països.Tal com es pot veure, a Espanya, es recomana que cal visitar l'obra de Gaudí: la Sagrada Família. D'altra banda, la Torre Eiffel representa França; el Colosseu, Itàlia; Auschwitz, Alemanya; i la Torre de Londres, Gran Bretanya.Aquest compte, que destaca notícies de mapes, geografia i rutes d'arreu del món, ha dividit els països per categoria: religió, museu, palaus i castells, llocs emblemàtics, paisatge... A Europa, com es pot veure, predomina els espais dedicats a la religió, els llocs emblemàtics, palaus i castells, o espais naturals.