Molts no saben actuar correctament quan es produeix un accident en l'àmbit familiar, sobretot si la ferida no té complicacions i no requereix ajuda hospitalària. Per això, és important conèixer quins passos cal seguir per la cura i la neteja de les ferides.En una entrevista d'Europapress l'infermer Andrés Roldán, de l'Associació Espanyola d'Infermeria Vascular i de Ferides (AEEV), destaca que el més important davant d'una ferida és la neteja amb aigua i sabó, canviar cada dia l'apòsit i l’aplicació de l'antisèptic.