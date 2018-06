VÍDEO Amaia entona la cançó de «Narcos» i fa embogir el Primavera Sound

La participant d'Operacion Triunfo Amaia va actuar amb The Free Fall Band al Hidden Stage de Heineken del Primavera Sound . Amaia i The Free Fall Band van interpretar un repertori de versions preparat exclusivament per a l'ocasió com Tuyo o Reflektor dels Arcade Fire.La navarresa va començar la seva actuació amb tres temes en solitari, només acompanyada per un piano. Després s'hi van afegir els del grup que la van acompanyar. Després de la primera cançó que va interpretar, va reconèixer que no sabia ben bé com posar-s'hi perquè era un dels seus primers concerts. Un dels moments que van fer embogir la parròquia que la catalana havia concentrat al Parc del Fòrum va ser quan va entonar la cançó d'obertura de l'aclamada sèrie de Netflix, Narcos.