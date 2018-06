El TripAdvisor del restaurant on Rajoy es va tancar tota la tarda, «víctima» de la xarxa

L'encara president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va estar des de les dues del migdia fins passades les deu de la nit en un cèntric restaurant de Madrid, l'Arahy, al barri de Salamanca de la capital espanyola. Alguns usuaris de TripAdvisor no van dubtar a deixar comentaris a la pàgina dedicada a aquest espai Fins a quatre persones van "destacar" les llargues "sobretaules" que s'hi produeixen, que pots compartir fins i tot amb Mariano Rajoy. "El menjar estupend, el servei magnífic i la decoració preciosa. Però sense dubte el millor va ser la sobretaula, el restaurant t'ofereix cafè, copa, puro i asseure't amb Mariano Rajoy a debatre amb ell i el seu equip", apunta un dels comentaristes, mentre que un altre era més contundent ja al titular: "Molt bon lloc per plorar entre amigues".Evidentment, tots els comentaris van puntar l'Arahy amb cinc estrelles, tot apujant-li la mitjana de la nota.La seva absència al Congrés dels Diputats no va passar desapercebuda per ningú, tenint en compte que en la jornada de tarda els principals partits de l'oposició es posicionaven sobre el seu futur polític. El vot favorable del PNB a la moció de censura serà decisiu per desallotjar-lo de la Monclo a.Rajoy ha estat reunit durant les últimes hores amb ministres -María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat- i membres del seu estricte cercle de confiança, segons ha revelat en primícia La Sexta. El periodista que cobria la informació ha vist com els acompanyants de seguretat de Cospedal intentaven frenar-lo.