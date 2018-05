Què fa atractius els homes?

Un estudi dut a terme per la Universitat de Cambridge i publicat aquest mes al portal científic The Royal Society Open Science assegura que l'atractiu dels homes es troba en les seves extremitats. En concret, els investigadors assenyalen que els nois amb unes cames proporcionades –que facin una mica més que la meitat de la seva alçada- resulten més atractius.Per dur a terme l'estudi, els investigadors van agafar dades de 9.000 homes i les van computar per unificar per crear cossos tipus sense cara. Tot seguit, van demanar a un miler de dones que donessin la seva opinió. I no hi va haver debat: les extremitats.Segons l'autor de l'estudi, Thomas Versluys, la societat prefereix els homes amb unes extremitats proporcionades per una qüestió de tradició. I és que, d'acord amb els científics, les cames esveltes i llargues s'associen a una bona forma física i a un bon estat de salut, dues característiques que solem tenir en compte a l'hora de fixar-nos en algú.Ara bé, cal destacar que la investigació només s'ha centrat en l'aspecte físic i no ha inclòs altres trets rellevants. A l'hora de buscar parella l'atracció física és important, però ho és molt més entendre'ns com a persones i compartir valors.