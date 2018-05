MAPA Els fars més emblemàtics per gaudir de la costa catalana

El litoral català té una longitud de 826,5 quilòmetres, entre el cap Falcó a l'Alt Empordà i el riu de la Sénia al Montsià. En aquesta extensió de costa un dels elements més importants i singulars són els fars.El far és una torre amb un aparell lluminós a la part més alta que emet senyals de llum, per mitjà d'un conjunt de llums i lents en un interval de temps determinat. Serveixen com a ajuda a la navegació marítima i per avisar de perills en la costa o entrades de ports.A la costa catalana, entre el cap de Creus i el delta de l'Ebre, n'hi ha un total de 21, alguns dels quals ja han deixat de funcionar i, en el seu conjunt han viscut un procés d'automatització deixant enrere la figura del faroner.n'hem seleccionat una dotzena dels més emblemàtics per tal que gaudiu de la costa catalana d'una altra manera. Et proposem, a més, que votis el que t'agradi més.La informació sobre els fars de la costa catalana que han permès elaborar aquests continguts ha estat extreta de la publicació Els fars de Catalunya. De nord a sud per la costa editada pel Departament d'Innovació, Universitats i Turisme l'any 2010.