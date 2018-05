El cartell que va trobar un noi en un lavabo deixa la xarxa estupefacta

no se puede hacer nada ya colega pic.twitter.com/laNqBNIhlM — Kike (@seculito) 27 de mayo de 2018

Els lavabos públics, en ocasions, són poc higiènics. I no perquè no els freguin sovint, sinó perquè les persones no en tenim massa cura. Llancem els papers a terra, no tirem la cadena... entre molts altres comportaments poc cívics.És per això que algunes empreses decideixen posar cartells recordant als usuaris quines actituds haurien d'evitar quan són en un WC públic. Si bé la majoria són avisos lògics -tirar els residus a les escombraries o no guixar les portes dels lavabos- n'hi ha alguns de molts curiosos.Un d'ells és el que es va trobar @seculito i que ha volgut compartir a Twitter. En el cartell, tal com podeu veure, s'hi indica que està prohibit pixar del revés i intentar fer punteria a la tassa del vàter. El cert és que és una mica estrany, però si han decidit posar aquest avís deu ser per alguna cosa. "No es pot fer res ja, col·lega", va escriure en un piulada que ja acumula més de 23.000 retuits i estupefacció a la xarxa.