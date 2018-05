Tal dia com avui se celebra el Dia Mundial sense Tabac, una jornada instaurada per l'Organització Mundial de la Salut i que enguany es dedica a ressaltar l'impacte d'aquesta droga sobre el medi ambient i el desenvolupament econòmic.A Catalunya, unes 70.000 persones el deixen cada any, però encara hi ha un milió i mig de fumadors. Segons els darrers estudis, el tabaquisme provoca un mort cada hora a Catalunya. Unes dades per reflexionar, malgrat que, en els darrers anys, han evolucionat de forma positiva.Aprofitem l'avinentesa per donar-vos un seguit de consells de la doctora Cintia Merinas, pneumòloga i coordinadora de la Unitat de Deshabituació Tabàquica de l'Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar: ha establert cinc passos i deu raons per deixar de fumar.