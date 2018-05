FOTO El radical canvi de «look» del Lopes de «Plats Bruts» que ha agitat la xarxa

L'actor Jordi Sánchez, que va interpretar el Lopes a la mítica sèrie de TV3 Plats Bruts, ha sorprès la xarxa amb un canvi de look radical. Concretament, el també actor i company de repartiment de l'artista català a la ficció La Que Se Avecina, Fernando Tejero, ha compartit una imatge en què Sánchez apareix rapat al zero.



Els dos artites llueixen una cavellera radicalment oposada. En la publicació, que acumula centenars de comentaris amb clau d'humor sobre el nou pentinat de qui interpreta El Recio, Tejero assenyala que "hi ha companys amb qui firmaries un contracte per treballar sempre" i qualifica Sánchez com un "gran actor, professional i bon company".