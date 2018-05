Arriba la surrealista «samarreta-camisa» per més 1.000 euros

LMAOOOOO bro what in the actual fuck pic.twitter.com/IsWSV0DMGD — mally mack (@MallyMack_) 26 de maig de 2018

The model looks just as confused as we are — Astrid Wright (@beatrix_aw) 28 de maig de 2018

La camisa-camisa de Balenciaga Foto: Instagram Balenciaga

Un nou disseny de la marca Balenciaga torna a aixecar una forta polèmica pel seu surrealisme i extremisme: la samarreta-camisa, que consisteix, tal com el seu nom indica, en una camisa de quadres cosida damunt d'una samarreta blava de màniga curta. I el seu preu, també surrealista: 1.071 euros.La samarreta-camisa forma part de les novetats que la marca inventora dels Crocs amb plataforma per 650 euros o de la bossa d'Ikea per 1.700 ha presentat per a la campanya de tardor del 2018. Tenint en compte això no és d'estranyar que aquesta curiosa peça de roba s'hagi convertit en objecte de tot tipus de bromes a les xarxes socials. "El model sembla tan confós com nosaltres" o "que algú m'expliqui que és això", són alguns dels comentaris que es poden llegir a Twitter.Aquest disseny, però, no ha estat l'únic que ha aixecat polèmica. I és que en el seu nou catàleg, la marca Balenciaga també inclou la "doble camisa", una peça de roba igual, o més absurda, que ven també per més de 1.000 euros.