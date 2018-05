Alerta per una partida de condons falsos de Durex

Les etiquetes dels condons falsos

Si heu d'anar a comprar preservatius, vigileu. L'Agència de Medicaments i Productes Sanitaris ha informat aquesta setmana de la distribució de condons Durex falsificats.Si bé de moment no s'ha detectat cap d'aquestes unitats en botigues, l'organització alerta que d'aquí poc hi podrien arribar i començar-se a vendre. Hi ha quatre models diferents, que es venen en paquets de tres: Feel Thin, Extra Safe, Tickle Me i Classic.I com podeu saber si els condons són falsificats? Doncs fixant-vos en la part de sota de la caixa. Segons explica l'Agència de Medicaments, els preservatius falsos es diferencien dels originals perquè al costat de la data de caducitat hi apareix l'escrit: "made in Thailand" o "made in China".Salut recomanar fer aquesta petita comprovació abans de comprar-los, ja que els condons falsos no han passat controls de qualitat i, per tant, la seva efectivitat no es pot assegurar.