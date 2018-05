Amaia penja una foto sense complexos a Instagram i rep una allau d'insults

🏺 Una publicación compartida de Amaia (@amaia_ot2017) el 27 May, 2018 a las 12:29 PDT

Amaia ha tornat a arrasar a Instagram . El motiu? Una imatge on mostra sense complexos els pèls de la seva aixella. Amb poques hores la foto ja acumula més de 300.000 likes i 11.000 comentaris. Ara bé, no tots són positius.I és que diversos usuaris han criticat que la guanyadora d'OT no es depili. "Quin fàstic, déu meu" o "que fastigosa" són alguns dels missatges que es poden llegir en el post de la cantant. Per sort, han estat molts els que han sortit en defensa d'Amaia, assegurant que és tot un "exemple a seguir" i que està ajudant a combatre "estereotips" que la societat arrossega des de fa molts anys.Com sempre, però, Amaia també ha tingut el suport de molts usuaris, inclosos els seus companys d'acadèmia, que han omplert el post d'elogis.