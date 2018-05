«Torna-la per seguretat, no necessites el tiquet»: Ikea demana el retorn d'un producte

Bicicleta d'Ikea Sladda Foto: Ikea

"Tens una bicicleta Sladda? Sisplau, retorna-la a una botiga d'Ikea". Aquest és el missatge que la multinacional sueca ha penjat a la seva pàgina web , tot informant que es tracta d'un problema amb la corretja de transmissió de la bicicleta. "Demanem als clients que tinguin una bicicleta Sladda que deixin d'utilitzar-la i la retornin a qualsevol de les botigues Ikea perquè se li retornin tots els diners.El vehicle, que la companyia ven per uns 700 euros en 26 països, va guanyar un premi pel seu disseny. "Estem orgullosos de la bellesa de Sladda i de les intencions per crear una solució sostenible per al transport urbà", apunten en el comunicat, tot afegint que "molts dels clients estimen la seva Sladda però per Ikea la seguretat va primer".A banda de la bicicleta també demanen als clients que retornin els complements de la bicicleta que hagin pogut comprar per complementar-la.