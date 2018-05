VÍDEO Ramos va utilitzar una clau prohibida de judo per lesionar l'estrella del Liverpool

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB — European Judo Union (@europeanjudo) 27 de maig de 2018

Do you still believe it’s an accident ???? pic.twitter.com/YnHWcu4sPl — MALatif (@meshraw2010) 27 de maig de 2018

El Reial Madrid va guanyar aquest dissabte la seva tercera Champions League consecutiva aquest dissabte després de superar el Liverpool per 3 gols 1 a Kíev. A banda de les grans errades del porter de l'equip anglès que van donar dos gols als blancs, l'altra gran acció que va ser desencadenant va ser la lesió que va patir l'estrella dels reds, Mohamed Salah. Sergio Ramos va lesionar-lo i l'egipci va haver d'abandonar el camp.El diumenge, la Federació Europea de Judo va fer una dura piulada contra el defensa blanc. "Una tècnica prohibida al Judo, però en el futbol és suficient per guanyar una Champions", escriuen en un mem, on també informen que és una tècnica perillosa".A banda del jugador del Liverpool, Sergio Ramos ja va intentar fer-li la mateixa clau a Dani Alves. Tal com ha recuperat un usuari de Twitter, els fets van tenir lloc durant la final de la Champions de la temporada passada, quan en una acció similar, al mig del camp i en una pilota que el brasiler ja s'havia endut, el central del Reial Madrid opta per agafar-li el braç i fer-lo caure perquè li quedi girat sota el cos.