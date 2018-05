Anar al dentista acostuma a ser un mal tràngol per a grans i petits, i qualsevol excusa és bona per ajornar-ne la visita. Especialment per als més petits, que un desconegut et faci estar amb la boca oberta és, si més no, incòmode.I és per això que aquest dentista ha trobat la manera de, com a mínim, guanyar-se la confiança dels infants abans de fer-los la revisió. I mai més ben dit: el dentista en qüestió els fa trucs de màgia per deixar els nens al·lucitant.