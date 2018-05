La Torre Eiffel com mai abans l'havies vist

La primavera ha arribat, també a París. I amb la primavera, les flors, els arbres de color verd i, per descomptat, les tempestes. Una d’elles va caure el passat dimarts a la capital francesa i va deixar una imatge espectacular: la Torre Eiffel enganxada per un llamp.L’autor d’aquest impressionant fotografia és Bertrand Kulik, un violinista que viu a l’octava planta d’un edifici del districte XV de París. “Eren les sis de la tarda. Em va sorprendre una mica, porqué era el final de la tempesta”, diu Kulik al diari Le Parisien . “Exigeix una gran preparació i la llum no deixa de canviar. S’ha de ser molt reactiu, afegeix.Tot i l’espectacularitat del fenomen, no hi va haver cap ferit ni danys a l’estructura. I és que la Torre Eiffel compta amb un para-llamps que va amortir el cop.