VÍDEO La surrealista (i divertida) conversa d'un nen de quatre anys amb el Siri

La naturalitat amb la que els infants han incorporat la tecnologia a la seva vida quotidiana ho demostra aquesta sorprenent conversa entre un nen de quatre anys, Guillem, i l'assistent de l'iphone, Siri. L'infant li demana una cançó. El mòbil li respon "no sé cantar".A partir d'aquí, comença un divertit diàleg entre l'infant i la màquina, que un oient del programa radiofònic ¡Buenos días, Javi y Mar! de la Cadena Cien ha volgut compartit amb els oients. Un cop comprova que l'aparell no canta, sol·licita que truqui "la iaia". Siri li replica que no hi ha ningú amb aquest nom als contactes i acte seguit li diu: "la iaia Mari Carmen, no ho recordes?".El mòbil l'anomena "Àlvaro", el pare del nen i propietari de l'aparell, i l'infant li contesta, "em dic Guillem". A més, li comenta que a ella li dirà "Paula". Tot plegat, acaba amb Guillem tornant a fer una petició " el cantaJuego del sapo Pepe". Siri, molt eficient, li mostra els resultats del que ha trobat a Internet sobre "Pepe" i l'infant exclama, "Pepe?".