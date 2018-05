Imatge de les dones intentant fer una foto

La doble càmera que tenen la majoria de telèfons intel·ligents els ha jugat una mala passada a dues dones que es graven sense saber-ho mentre intenten fer una foto a la Basílica de Nuestra Señora de Luján a Buenos Aires.El vídeo que s'ha compartit a les xarxes ja té més de dos milions de visites i es pot veure com tenen activada la funció de gravar amb la càmera frontal del telèfon de manera que les dones no entenen el perquè no poden fer una foto a l'església. En el vídeo es veu, fins i tot, que una de les dones es posa d'esquena a l'església per intentar fer una foto.