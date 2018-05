Uns científics revelen el truc de Michael Jackson per inclinar-se fins a 45 graus

Els més que curiosos passos de ball del rei del Pop el van caracteritzar durant tota la carrera professional. Michael Jackson aconseguia fer passos gairebé impossibles per a molts, desafiant la gravetat, com el d'inclinar-se fins a 45 graus.Ara tres metges indis han estudiat detingudament el vídeo del cantant nord-americà "Smooth Criminal" del 1987 on Michael Jackson s'inclina 45 graus amb el cos totalment recte i sense aixecar els peus del terra. Els doctors Nishant S. Yagnick, Manjul Tripathi i Sandeep Mohindra, de l'Institut d'Educació i Recerca Mèdica de Chandigarh, a l'Índia, han descobert com s'ho feia Jackson per aconseguir aquesta inclinació.Ho expliquen en un article a la revista científica Journal of Neurosurgery: Spine, on donen a conèixer que en el moviment del cantant hi havia destresa i també un truc. A l'article els metges expliquen com el centre de gravetat de les persones es desplaça endavant si ens inclinem i els músculs de la columna vertebral són els encarregats d'evitar que caiguem. Ara bé, quan ens inclinem molt endavant, la tensió passa al tendó d'Aquil·les i fent aquest exercici els ballarins més entrenats poden arribar a inclinar-se uns 25 o 30 graus, però no als 45 graus de Jackson.El truc consistia en un espai triangular buit a la sabata. El buit es podia fer encaixar en un clau clavat a l'escenari. Així, el ballarí tenia un punt de suport que li permetia inclinar-se més. Es creu que la inspiració venia del calçat dels astronautes, que es podien enganxar en una superfície fixa per conservar la posició en condicions de micro gravetat.No obstant això, els metges asseguren que tot i així, la postura és molt difícil i cal molta força en els músculs de la columna per aconseguir-la. Per això, es pregunten si realment era Jackson qui tenia aquesta destresa o era Ricko Baird, que va doblar l'artista en el vídeo de Smooth Criminal i també va ser el ballarí principal en el Michael Jackson and Friends Tour.Per això alerten que no s'intenti imitar aquest pas perquè alguns ballarins que ho han intentat han desenvolupat nous tipus de lesions "que han deixat perplexos els neurocirurgians", asseguren a l'article.