«No ens devíem explicar bé»: TVE fa el ridícul amb una enquesta sobre la final de la Champions

Hoy os preguntamos: dado que ayer no nos debimos explicar bien volvemos a formular la pregunta ¿quién queréis que gane la final de Kiev? @teledeporte #estudioestadio 23:00 — Estudio Estadio (@EstadioTVE) 25 de maig de 2018

El típico caso en que el resultado obtenido no es el previsto y acabas haciendo el ridículo. Un abrazo para los amigos de @EstadioTVE. pic.twitter.com/jKoi3ummUF — Manuel García (@Candeliano) 26 de maig de 2018

Como no pueden aplicar el 155, insistien hasta q el resultado les guste — Esteve (@lestevet) 26 de maig de 2018

Com les eleccions del 21D — Xènia GM 🎗 ✊ (@xeniaGMas) 26 de maig de 2018

En la segunda pregunta han quitado el "sinceramente", a ver si así algún antimadridista cambia el voto 🤣🤣🤣🤣 — Álvaro P.M. 🎗 (@apmomp) 26 de maig de 2018

Amb la final de la Champions a tocar, el compte de Twitter del programa Estudio Estadio de TVE va publicar el passat dijous una enquesta demanant als usuaris que votessin per l'equip que volien que guanyés la final, que es disputa aquest vespre a les 20.45h entre el Real Madrid i el Liverpool a la capital d'Ucraïna, Kíev.En concret, la pregunta era "sincerament, qui voleu que guanyi dissabte a Kíev? Davant d'una resposta massiva a favor de l'equip anglès, l'endemà, van repetir l'enquesta al·legant que el dia anterior "no ens devíem explicar bé" i reformulen la pregunta "qui voleu que guanyi la final de Kíev?Malgrat els intents, la resposta en aquesta segona enquesta, quan falten 9 hores perquè s'acabi, la tendència dels usuaris és que prefereixen que guanyi el Liverpool. Una situació que ha aixecat algunes mofes a la xarxa, algunes d'elles relacionant-ho amb l'aplicació del 155 i la no acceptació del resultat de les eleccions el passat 21 de desembre a Catalunya.