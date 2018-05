VÍDEO Marhuenda s'enfada i la presentadora es preocupa per si la fan fora

Aquest divendres, la presentadora del programa Al Rojo Vivo de La Sexta, María Llapart, va etzibar un comentari al director del diari La Razón, Paco Marhuenda, que ha preocupat la xarxa. La situació de tensió va arribar al programa quan es parlava de la moció de censura a Rajoy després de la sentència del cas Gürtel

La presentadora le dice a Marhuenda ...Paco no te enfades a vee si me van a echar......???

Que es estoooo?? — mercedes (@MercheVk) 25 de maig de 2018

#MociónCensuraARV Qué vergüenza escuchar a la pobre presentadora de @DebatAlRojoVivo decirle a Marhuenda, que no diga que no puede hablar en el programa porque "a ver si me van a echar por eso''. Vaya poder tiene el hombre...#MociónDeCensura... https://t.co/hHcA7Br8QW — vanilla base (@vanillabase) 25 de maig de 2018

Ay ,pobre Llapart! "No te enfades Marhuenda que me echan.. "..y qué cara de estar pasando un mal rato tenía!

Tanto poder el pequeño gruñón? — Littlefield💜 (@minicampo83) 25 de maig de 2018

El ciudadano Maruenda es el mejor ejemplo de lo que debe cambiar en España. Ánimo a María Llapart. — Alonso P. (@Alpfor17) 25 de maig de 2018

Marhuenda es va enganxar amb el tertulià Javier Aroca i la pujada de to del diàleg era evident i fins i tot es van intercanviar alguns insults. La presentadora, veient que no hi havia manera de rebaixar el to de la conversa, va demanar que els abaixessin els micròfons quan Marhuenda va dir "aquí no es pot venir", referint-se a la cadena de televisió. Llavors, Llapart li demana que no s'enfadi i li diu "a veure si em faran fora perquè tu t'enfadis".Un comentari que no va passar per desapercebut a les xarxes que de seguida van començar a denunciar el fet que la presentadora hagués expressat la seva preocupació perquè la fessin fora si el director de La Razón s'enfadava.