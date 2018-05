Què pot passar si aparquem el cotxe al sol durant una hora?

Aparcar el cotxe al sol amb altes temperatures pot ser letal. Això és el que es desprèn d'un estudi publicat a la revista Temperature en el qual un equip d'investigadors ha comprovat què passa amb els cotxes aparcats a l'aire lliure.



En concret, van exposar diferents cotxes al sol i a l'ombra amb dies quan la temperatura exterior era de 37 graus i van comprovar com al cap d'una hora la temperatura augmentava fins a nivells que poden provocar la mort d'un infant. De fet, el què va d'any als Estats Units han mort set criatures per haver-se quedat al cotxe per oblit dels seus pares.



En els cotxes que havien estat al sol, la temperatura de l'aire era de 46 graus mentre que la de quadre de comandaments podia arribar als 70 graus i el volant i seients als 50 graus. Els que van deixar a l'ombra també tenien unes temperatures massa elevades: 37 a l'aire, 40 graus al volant i seients i 47 graus al quadre de comandaments.