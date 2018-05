El missatge del fill de Bárcenas després dels 48 anys de presó als seus pares

El Cas Gürtel va tornar a les portades dels diaris amb una sentència contundent . Un dels més afectats per la decisió de l'Audiència Nacional va ser l'extresorer del PP Luis Barcenas a 33 anys de presó i la seva dona, Rosalía Iglesias, a 15 anys més. Un total de 48 anys per als pares de Willy Bárcenas, fill de la parella, que va publicar un emotiu missatge al seu compte d'Instagram hores després de conèixer-se la sentència.La publicació inclou una imatge d'ell en blanc i negre i un profund missatge. "Quan la vida la pren amb tu i et colpeja amb força no has de donar-te per vençut, has de ser més fort que la vida mateixa i seguir endavant, si et fa caure una vegada, aixeca’t dues vegades més, guanya-li temps al temps, així et faràs més fort i no hi haurà res que no pugui derrotar", va escriure en un post que ja acumula més de 10.000 m'agrades.