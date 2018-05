Com evitar la picada d'una fragata portuguesa i com actuar si ens ha picat

Calma. Aquests darrers dies només s'han trobat uns quants exemplars de #caravel·laportuguesa, pràcticament tots morts. A mesura que la temperatura de l'aigua pugi, moriran. Si veis alguna més, telefonau a l'112. pic.twitter.com/hKzS0LrUz7 — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 24 de maig de 2018

El Servei d’Emergències 112 de Balears (SEIB 112) ha demanat aquest dijous “calma” davant l’aparició de fragates portugueses a la costa de Balears i ha recordat que la majoria dels exemplars han estat trobats morts. “Calma. Aquests últims dies només s’han trobat uns quants exemplars de fragata portuguesa, pràcticament tots morts”, ha publicat el 112 al seu compte oficial de Twitter.Per aquest canal, el 112 ha avançat que a mesura que pugi la temperatura de l’aigua les fragates portugueses moriran. Amb tot, ha demanat als ciutadans que si veuen algun exemplar truquin al 112.A més, el servei d’emergències ha publicat una llista de recomanacions sobre com actuar durant la picadura d’aquest organisme, conegut com una “falsa medusa”.En primer lloc, el 112 desaconsella fregar amb les mans la zona afectada ni fer servir tovalloles, sorra o fang. S’han de retirar les restes de filaments adherits a la pell amb ajuda d’unes pinces o d’algun element rígid, com un carnet o targeta.També és aconsellable examinar si han quedat restes de filaments adherits al banyador, ja que poden seguir actius durant dies.A continuació, el 112 recomana netejar la zona afectada amb molta aigua salada -mai dolça- i posar-se gel dintre d’una bossa, evitant el contacte amb la pell, ja que el fred ajuda a reduir la inflamació i a mitigar el dolor.No s’hi ha d’aplicar vinagre, amoníac reduït, alcohol o orina, perquè podrien augmentar el risc d’infecció. A més, cal evitar l’exposició al sol. És fonamental tranquil·litzar la persona que ha patit la picadura i fer-li entendre que la seva vida no corre perill.Segons la guia difosa pel 112, el contacte amb els filaments urticants d’aquesta espècie provoca una intensa sensació de cremor, picor i inflamació local; i dolor molt agut que pot provocar un “shock” anafilàctic i fins i tot pèrdua de consciència si al zona afectat és extensa.La persona afectada també pot experimentar marejos, febre, sudoració, entumiment muscular, dificultats respiratòries i taquicàrdia.Per prevenir picadures, el 112 ha demanat “no subestimar la situació” i evitar les zones de bany on se n’hagin detectat exemplars.Encara que es trobin mortes no s’han de tocar, ja que el seu verí és potent i persisteix fins a 24 hores en condicions seques. Si es toquen, no és bo posar-se les mans als ulls o a la boca.Les cremes solars poden protegir de la picadura perquè tenen certa capacitat per aïllar la superfície corporal dels tentacles. Dins de l’aigua, és convenient utilitzar roba protectora de licra o neoprè.Nen, persones grans i persones amb antecedents al·lèrgics, cardiovasculars o asmàtics han de tenir una cura especial.