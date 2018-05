Una noia triomfa a Twitter amb un missatge sobre una samarreta de Pull&Bear

La típica camiseta que tú madre se ponía para pintar la casa y fregar con lejía, la vende ahora el Pull&bear por 13€ pic.twitter.com/oFPrc34SyL — Marlor (@Termarlor) 22 de maig de 2018

Fa temps que les peces de roba inspirades en looks del passat estan de moda. De fet, podem trobar tendències vintage en la majoria de botigues: des de pantalons texans fins a samarretes amb logos de marques típiques dels anys 80.Si bé hi ha moltes persones a qui els agrada aquest estil, altres troben que les marques n'estan abusant i estan venent dissenys absurds. Aquest és el cas de la usuària @Termarlor, que ha volgut expressar la seva indignació a través de Twitter."La típica samarreta que la teva mare es posava per pintar la casa i fregar amb lleixiu, ara Pull&Bear la ven per 13 €", ha escrit la noia. El missatge va acompanyat d'una foto en què es pot veure una samarreta amb el logo de Fanta estampat al mig.Pel que sembla, no és l'única que troba aquesta moda horrible: el seu tuit ha aconseguit més 13.000 "m'agrades" en poques hores.