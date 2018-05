Alerta per una estafa amb un suposat mòbil de regal

L'associació de consumidors FACUA ha advertit aquest dimarts d'una estafa que utilitza com a ganxo un suposat regla d'un telèfon Samsung. Els usuaris reben un correu electrònic que els indica que ha guanyat un mòbil, i els demana les dades de la targeta de crèdit i paguin un euro per tal de confirmar l'enviament del premi.



En concret, al web apareixen una sèrie de camps que l'usuari ha d'omplir amb les seves dades personals. Un cop omplerts, l'usuari ha d'introduir les dades de la targeta de crèdit i, un cop enviats, la pàgina es recarrega mostrant un missatge d'error i informant que el pagament ha estat rebutjat.



Aquesta alerta prové de l'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI), que depèn de l'Institut Nacional de Ciberseguretat del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. A l'avís, aquest organisme ha comunicat que l'enllaç facilita el correu fraudulent és "massa llarg i amb un domini que no pertany a Samsung" i recorda als usuaris que "desconfiïn de promocions cridaneres que demanen dades personals".