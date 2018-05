Els 10 llocs més espectaculars del món, segons TripAdvisor

El web de viatges TripAdvisor va donar a conèixer aquest dimarts els guanyadors dels Travellers' Choice 2018, uns premis que s'atorguen anualment als llocs d'interès turístic més espectaculars del món. Aquest any els usuaris d'aquesta pàgina van triar Angkor Wat, situat a Cambodja, com el millor indret del planeta. Ara bé, al rànquing també hi figuren altres destins que ens queden bastant més a prop, com la Plaça Espanya de Sevilla o la Catedral de Còrdova. Aquí el teniu: vosaltres, amb quin us quedeu?Versió sense playbuzz:- Angkor Wat, Cambodja- Plaça d'Espanya, Sevilla, Espanya- Mesquita Sheikh Zayed, Emirats Àrabs- Basílica de Sant Pere del Vaticà, Ciutat del Vaticà- Mesquita-Catedral de Còrdova, Espanya- Taj Mahal, Índia- Catedral (Duomo) de Milà, Itàlia- Alcatraz, Califòrnia- Pont Golden Gate, Califòrnia- Parlament de Budapest, Hongria