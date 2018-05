Els seguidors de Jordi Cruz comenten la falta d'ortografia

El cuiner Jordi Cruz és membre del jurat del concurs de TVE Master Chef i aquest divendres a la nit va publicar una imatge al compte d'Instagram amb una falta d'ortografia que no ha passat desapercebuda entre els internautes, si bé ja l'ha esmenat. Cruz té més de 410.000 seguidors en aquesta xarxa social per compartir fotografies.A la imatge es veu als fogons el cuiner Jorge Brazález, que va guanyar la cinquena edició de Master Chef. El que ha generat la polèmica ha estat el missatge, on deia: "A punto de provar (sic) las sugerencias de la semana del restaurante de @masterchef_es cocinadas por Jorge @restaurantemasterchef". Alguns seguidors van retreure-li que escrivís "provar" amb v, mentre que d'altres el van justificar perquè així és en català.