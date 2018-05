VÍDEO La inversemblant (i històrica) propina que una dona va deixar en una cafeteria

Deixar o no deixar propina és un element cultural. Hi ha països en què és impensable sortir d'un restaurant sense deixar una quantitat de diners extres, que vagin més enllà del preu. De fet, hi ha països en què és obligatòria deixar propina. En aquest sentit, no és estrany que el datàfon et demani quina quantitat vols deixar. Ara bé, una confusió pot suposar-te un ensurt fatal.És el cas d'una dona russa que estava de turisme a Zurich, una de les ciutats més importants de Suïssa. La història s'ha fet viral i ja està tenint un abast internacional. Va prendre un pastís i un cafè per gairebé 20 euros i, en el moment de pagar, no es va fixar que l'aparell li demanava la quantitat de propina i ella hi va clicar les quatre xifres del seu codi PIN. Concretament va marcar el 7709 que, passant de francs suïssos a euros, estaríem parlant de 6.500 euros.La policia i l'entitat bancària ja li han comunicat que, en no tractar-se d'un frau, no hi poden fer res. La solució passa, doncs, per parlar amb els propietaris de la cafeteria.