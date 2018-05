FOTO L'aplaudida portada del «National Geographic» sobre la contaminació dels oceans

Portada del ''National Geogaphic'' Foto: @natgeo

La prestigiosa revistaha deixat una portada que molt aplaudida a la xarxa. Fa referència a la contaminació dels oceans, especialment per culpa del plàstic que no es recicla i acaba arribant al mar, provocant molts problemes per culpa del temps que triga en desaparèixer.La revista il·lustra la portada amb un gran iceberg del qual se'n veu, d'una banda la punta que sobresurt de l'aigua, i dins de l'aigua, la resta de la massa de gel. Si ens hi fixem bé, però, no és en cap cas un iceberg, sinó una bossa de plàstic.En un breu escrit, la revista denuncia que cada any, 8 milions de tones de plàstic acaben al mar. "I això és només la punta de l'iceberg", recorda. És responsabilitat de tots evitar que s'incrementi la contaminació dels nostres mars i oceans.