ENQUESTA Què sents, «Yanny» o «laurel»?: el nou debat que divideix internet

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de maig de 2018

What... you guys are joking, right? I hear Laurel as clear as day. — Tyler. (@FeralHowler) 16 de maig de 2018

It’s saying Yanny.... very clearly saying Yanny. — Boba Fetty Wop. (@FuckToUrFace) 16 de maig de 2018

"very clearly" "if you focus" it doesn't work like that. it's screaming laurel. — Citronxzme (@Citronxzme) 16 de maig de 2018

I’ve legit listened at least 67 times I only hear laurel — chanel (@belieberxhanel) 17 de maig de 2018

Internet ha tornat a embogir després de no aconseguir posar-se d'acord. Després del vestit de color blanc i daurat (o blau i negre?), i de les vambes de color turquesa (o rosa i blanc), arriba un nou debat, però ara en format àudio. "Què sents, Yanny o Laurel?", pregunta un usuari de Twitter, després d'un fil que va començar al fòrum de fòrums reddit provinent d'una publicació d'Instagram.Només és una paraula, però això no vol dir que ja hagin xocat (gairebé) dues maneres de veure la vida, tal com ja va passar en les altres dues ocasions. I ho demostra el nombre de comparticions i comentaris que acumula aquesta piulada: 120.000 comentaris, 76.000 retuits i 180.000 m'agrades. En un primer moment ho tindràs claríssim, però el dubte t'entrarà quan vegis les respostes, tan taxatives en la direcció oposada a la teva com es pot veure a Twitter.Tal com explica el New York Times, l'origen de l'àudio és a l'entrada "laurel" de la pàgina web vocabulary.com , una pàgina especialitzada per aprendre anglès. Des d'allà, va ser compartida a una story d'Instragram i, d'aquí, a portar de corcoll la xarxa de nou. El debat està servit i és poc probable que ens posem d'acord.