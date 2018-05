Després de la cançó «Viva Puigdemont»... arriba el iogurt japonès «Puchidanon»

Després de la cançó alemanya Es tanzt ein Bi Ba Butzemann, que es va traduir a Catalunya com a Viva Puigdemont i que es va convertir en viral, ara arriba el iogurt japonès similar al Petit Suisse. Tal com explica La Vanguardia , el nom del president de la Generalitat i d'aquest clàssic aliment es pronuncien igual: Puchi.I és que, segons explica el mitjà, la transcripció fonètica de "Puig" i "Petit" és idèntica. Això, sumat al fet que Danone, empresa que els comercialitza també al Japó, es pronuncia "Danon", la composició fonètica acaba resultant en "Puchidanon", molt similar a "Puchidemon", que és com pronuncien el nom del president. Unes semblances que es fan encara més notòries quan els japonesos ho pronuncien a viva veu.Molts usuaris han destacat aquesta curiosa semblança i els mitjans de comunicació que segueixen les últimes notícies sobre el president català també s'han fet eco d'aquesta anècdota