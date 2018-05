Què és la «llum blava» i com et pot estar afectant sense que ho sàpigues?

Segons diversos estudis publicats recentment, passem una mitjana de sis hores al dia davant una pantalla. El mòbil, l'ordinador, la tablet, la televisió... formen part del nostre dia a dia i ens és molt difícil no utilitzar-los. Doncs bé, cal ser conscients que tots aquests dispositius emeten l'anomenada llum blava, la qual pot arribar a tenir conseqüències negatives per a la nostra salut.



Això sí, tranquils, l'ús d'aquests dispositius no causa malalties greus, però sí que pot produir fatiga i cansament ocular. A més, també pot causar altres efectes secundaris com maldecap, somnolència, sequedat i irritació dels ulls.



L'acumulació d'hores o les condicions no òptimes d'ús de les noves tecnologies són les causes principals d'aquest cansament. Ara bé, no totes les pantalles produeixen la mateixa fatiga. L'ull quan mira de prop realitza més esforç que quan mira de lluny, per tant, les pantalles d'ordinador o televisió generen menys "estrès" que les dels telèfons mòbils o les tauletes electròniques. Tot seguit, et detallem alguns consells de la Generalitat per combatre la fatiga visual:



- Quan estiguis davant una pantalla, descansar cada 30 minuts la vista i fixar els ulls en punts allunyats uns minuts.



- Evita els reflexos i llums directes sobre la pantalla.



- Davant una disminució de secreció llagrimall, parpellejar o bé usar llàgrimes artificials (sobretot en ambients amb aire condicionat).



- Utilitza protectors de pantalla per a tauletes i mòbils específics per protegir la vista.



- Mirar de relaxar la vista abans que comencin els símptomes de fatiga (picor, sequedat als ulls...).



- En el teu dia a dia inventa i crea espais i moments sense tecnologia.