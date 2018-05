WhatsApp millora els grups (i així t'afectaran els canvis)

WhatsApp ha introduït noves funcions. Aquest cop les novetats de l'app afecten sobretot als grups i ja estan disponibles tant per Android com per iPhone. Entre elles destaca la possibilitat de deixar "per sempre" un grup, de manera que, una vegada n'has sortit, no et puguin tornar a afegir sense el teu consentiment. A més d'aquesta opció, l'app també ha implementat aquestes altres novetats:



- Més informació sobre els grups. Des d'ara WhatsApp permet afegir un patit resum que apareix a sota de la informació del grup. En aquest text, per exemple, s'hi pot escriure el tema del grup, les normes del xat o qualsevol altra cosa que considereu important.



- Més control de l'administrador o administradors. Les persones que gestionin el grup ara tenen la possibilitat d'eliminar certs permisos a altres participants.



- Posa't al dia més ràpid. A partir d'ara, a la part inferior dels xats t'apareixerà un nou botó amb aquest símbol "@". Quan el cliquis podràs veure els missatges on has estat mencionat.