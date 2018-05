Les millors cremes solars del mercat, segons l'organització de consumidors

Per tornar a la platja i a la piscina, és imprescindible utilitzar una bona crema solar per tal d'evitar cremades a la pell o conseqüències més greus. Un dels principals mal de caps a l'hora d'escollir un protector és l'àmplia oferta que trobem als establiments. Segons l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica (Stanpa), ens podem trobar fins a 300 productes per protegir-nos del sol. D'altra banda, moltes persones busquen una crema fàcil d'aplicar i d'absorbir, un fet que encara genera més dubtes a l'hora d'escollir la protecció solar idònia.És per això, que l'Organització de Consumidors i Usuaris ofereix al seu web un rànquing a mb les "millors" cremes solars del mercat, sobretot aquelles pensades especialment pels infants. Per tal d'elaborar la classificació, l'entitat ha analitzat els paràmetres bàsics de fotoprotecció i els ingredients (conservants, filtres...) de 14 productes diferents.D'acord amb els resultats obtinguts, la crema Garnier Delial Sensitive Advanced encapçala la llista. A aquesta la segueixen, per aquest ordre, Garniel Delial niños hidratante i Eucerin Kids Sun.A més a més, segons un altre estudi realitzat per l'OCU, totes aquestes cremes segueixen conservant el seu "nivell de protecció" 12 mesos després d'haver-les utilitzat per primer cop.