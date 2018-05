Alfred: «Amb Amaia ens hem de donar un temps»

Finalment i tot haver fet una bona actuació, Amaia i Alfred no van convèncer ni el públic ni el jurat d'Eurovisió, que va proclamar Netta, d'Israel, com la guanyadora de la nit. Els cantants van quedar en 23a posició -de 26- i se'n van anar de la gala amb les mans buides. "La posició en què hem quedat és una merda", reconeixia Amaia, que malgrat tot va assegurar que estaven "contents" amb la feina que havien fet. "És tot bastant postureo", afegia.Aquest dimarts, Alfred donava una altra notícia bomba a El món a RAC1: creu que s'han de donar un temps amb Amaia pel que fa a la seva relació musical després del concurs i del festival. En cap cas, però, es tracta d'una ruptura personal o sentimental.I ha explicat que es troba treballant en el seu primer disc: "Encara no sé quan el publicaré. Ara estic treballant amb un productor molt important les maquetes que vaig gravar al Masnou durant dues setmanes". "El disc es titularà 1016, que és el número que duia al càsting d’O.T", ha afegit.Pel que fa a Eurovisió, ha explicat, sobre el no petó al final de la seva actuació, ha apuntat que "potser ens hauria donat més punts, però volíem que ens recordessin més com a cantants que com a parella".