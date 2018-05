Les 10 professions més ben pagades a l'Estat, segons Infojobs

La web per buscar feina Infojobs publica anualment i juntament amb l'escola de negocis Esade un informe sobre l'estat de les professions a l'Estat . Una de les variables que inclou és quines són les professions més ben pagades. I són els encarregats de mantenir-nos la boca en condicions els que tenen, de mitjana, el sou més alt. Un ortodontòleg/implantòleg cobra 70.718 euros de mitjana.En segon lloc hi trobem el Director de Projectes d'Enginyeria (63.680 euros) i Director d'Informàtica (50.113 euros), en el tercer, tornen a ocupar el podi dels salaris més alt. En quart lloc hi apareix Director d'Empresa i en cinquè hi destaca el de Comercial Immobiliari, que irromp en el top 10 dels més ben pagats amb 48.413 euros, demostrant així la bona salut del sector.Tot amb tot, cal afegir que el sou mitjà brut ofert per les empreses a Infojobs es situava en els 23.331 euros anuals. A l'Estat, els salaris més elevats són en funció del tipus de contracte, d'acord amb les vacants publicades són per als autònoms. El salari mitjà brut per als contractes dels autònoms se situava, el 2017, en els 37.108 euros anuals, seguits pels contractes indefinits, que oferien un sou mitjà de 28.924 euros bruts anuals.Pel que fa als sous per sectors, Informàtica i Telecomunicacions ocupa, un any més, la primera posició amb un salari brut mitjà de 29.082 euros anuals. Tot seguit, hi trobem Immobiliària i Construcció, que arriba als 27.959 euros bruts anuals el 2017, recuperant-se si el comparem amb anys anteriors.