Vull un president de Tots i per a Tots. Es demanar molt? (Quiero un presidente de Todos y para Todos. ¿Es mucho pedir?) — Josep Pedrerol (@jpedrerol) May 14, 2018

Quim Torra és el nou president de la Generalitat i no ha agradat a tothom. A banda dels grups de l'oposició que han carregat durament contra el candidat de Junts per Catalunya, el polèmic periodista Josep Pedrerol ha donat també la seva opinió.En concret, a dit a través de Twitter que vol "un president de tots i per a tots". I pel que sembla, Torra no respon a aquest criteri, perquè acaba la piulada preguntant-se: "És molt demanar?"