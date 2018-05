VÍDEO Amaia, sobre la posició a Eurovisió: «És una merda però no passa res»

La sinceridad de Amaia cuando le preguntan que les parece el puesto en el que han quedado 😂😂😂 Por eso es Amaia de España #Eurovision pic.twitter.com/o5wT7PupXk — Alteradaaaa (@JavierPardoBlas) 12 de maig de 2018

Finalment i tot haver fet una bona actuació, Amaia i Alfred no van convèncer ni el públic ni el jurat d'Eurovisió, que va proclamar Netta, d'Israel, com la guanyadora de la nit. Els cantants van quedar en 23a posició -de 26- i se'n van anar de la gala amb les mans buides. "La posició en què hem quedat és una merda, però no passa res", reconeixia Amaia, que malgrat tot va assegurar que estaven "contents" amb la feina que havien fet. "És tot bastant postureo", afegia.Per la seva banda, Alfred, també va voler treure importància al resultat i va ressaltar la "felicitat" que havia experimentat en cantar amb Amaia damunt l'escenari. "Felicitat. Així és com ens hem sentit avui i tots els cops que hem interpretat la cançó. Ara és vostra, d'un públic entregat, cor en mà, d'un país unit per la música, que no sé si esperava veure l'amor reflectit en forma de petó...però jo crec que el nostre amor i afecte va més enllà. S'ha d'abraçar l'amor que tenim i atrapar aquelles estrelles fugaces que passen pocs cops. I nosaltres les hem atrapat. Missió complerta", va escriure el cantant a través d'Instagram.