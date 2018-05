Catalunya le hubiera dado 12 puntos a Amaia y Alfred. Quedaos con eso. #Eurovision — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 12, 2018

L'expectativa amb l'actuació d'Amaia i Alfred a Eurovisió era alta però no es va veure traduïda en un bon lloc a la classificació final. La navarresa i el català van quedar quarts per la cua, en 23a posició, malgrat que l'actuació va ser correcte i sense cap error destacable.A la xarxa, Eurovisió es va viure amb molta intensitat i molta gent hi va dir la seva. També Gabriel Rufián, que amb el seu to característic va recordar que si la república catalana hagués pogut participar del concurs hauria donat els 12 punts a Espanya. "Quedeu-vos amb això", ha dit el diputat d'ERC al Congrés.Aquí podeu veure l'actuació d'Espanya: