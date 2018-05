VÍDEO L'impactant videoclip contra el racisme que està commovent tot el món

El vídeo This is America de denúncia contra el racisme i el tractament d'armes de foc als Estats Units ha sumat més de 76 milions de visualitzacions en menys d'una setmana. El videoclip del cantant, actor i còmic nord-americà, Donald Glover, conegut com a Childish Gambino mostra diverses escenes de violència per criticar la situació de racisme als Estats Units.